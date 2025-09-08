Kabine “Terörsüz Türkiye” gündemiyle toplanacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde, Meclis’te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun çalışmaları değerlendirilecek. Bugüne kadar gerçekleştirilen 7 toplantının sonuçları ele alınacak. Silah bırakma sürecindeki son durum ise askeri ve istihbarat raporları ışığında masaya yatırılacak.Toplantıda ayrıca Suriye’deki gelişmeler de görüşülecek. Terör örgütlerinin, Suriye’nin toprak bütünlüğünü tehdit eden olası faaliyetleri gündeme alınacak.

Dış politika başlığında ise Gazze’deki son durum öne çıkacak. İsrail’in Gazze’yi işgal planına karşı atılabilecek adımlar değerlendirilecek. Bölgede ateşkesin sağlanması, sükunetin tesis edilmesi ve insani yardımların ulaştırılması için izlenecek yol haritası konuşulacak.