Kablo fabrikası yangında yaralanan işçinin ölümüyle ilgili dava süreci başladı

Yangın, 2 Kasım 2025 saat 18.30 sıralarında Hacılar ilçesi Erciyes Mahallesindeki kablo fabrikasında çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tesisin bir bölümünü kapladı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına aldı. Yangında yaralanan ve vücudunda 2’nci derece yanıklar oluşan işçi Şevket Ateş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. İşçi Ateş daha sonra taburcu edildi. Tekrar rahatsızlanan Şevket Ateş hastanede yoğun bakıma kaldırıldı. Genç işçi 3 Aralık 2024 tarihinde vefat etti. Talihsiz işçinin kimyasal madde solunmasına bağlı akciğer enfeksiyonu ve iş kazasına bağlı yaralanma nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi. Şevket Ateş’in ailesinin şikayeti üzerine olay nedeniyle dava açıldı. Davanın ilk duruşmasına tutuksuz sanık E.A., müştekiler ve taraf avukatları katılırken sanıklardan A.M. duruşmaya katılmadı. Duruşmada söz alan sank E.A., “Ben ölen Şevket Ateş'i zaten tanıyordum. Şevket olay tarihinde CV operatörüydü. Şevket'in çalıştığı bölümün vardiya amiri tektir, sadece gündüz gelip gider. Vardiyada hepimizin saatleri ayrıdır, görev ve yetkimizi bu saatler arasında kullanırız. Olay günü bana güvenlikten telefon geldi, yangın çıktığı söylendi. Şevket'in orada 10 yıllık tecrübesi vardı. Şevket'in yanında bir personel daha vardı. Bu değişimi ikisi de yapabilirdi. Yeni elemanlara böyle işlemler yaptırılmazdı. Yangının neden kaynaklandığını bilmiyorum. Şevket'ten kaynaklanmış olması yüzde 50 ihtimaldir. Kimyasal madde değişim esnasında madde damlamış olabilir veya Şevket'in telefonu çalmış o esnada yangın çıkmış olabilir. Ben burada çalıştığım için bana kusur verilmişse de ilgili olduğumuz için verilmiş olabilir kabulümdür ama net olarak bilmiyorum, araştırılmasını isterim. Atılı suçtan öncelikle beraatimi talep ederim” dedi.

BABA M.A.: ‘YANGINDA YARALANAN YOK’ DEDİLER, OĞLUM AĞIR YARALANDI, 1 AY SONRA DA VEFAT ETTİ

Şevket Ateş’in annesi ise, “Olay nedeniyle Şikayetçiyim, katılma talebim vardır. Benim oğlum yaklaşık 9 yıldır çalışmaktaydı, 2016 tarihinde girmişti, her seferinde makinaların sıkıntılarını eleman eksikliklerini vesaire anlatıyordu. Oğlum yaklaşık 6 ay veya bir senedir kimyasalların kalitesiz geldiğini, malzemelerin boşa gittiğini, eleman eksikliklerinin olduğunu, bir makinada en az 5 kişi olması gerekirken bir kişinin baktığını söylüyordu. Ayrıca olay günü oğlumun çalıştığı yer ile makina farklı bir yerdeymiş, oğlum eğitim falan almamıştır sadece görerek öğrenmiştir. Ustaların öğretmesi eğitim vermesi gibi bir durumu yok. Hatta olayın olduğu gün oğlum bir arkadaşının yerine makinanın başına geçmiştir. Olaydan 15 gün öncesinde de yangın eğitimi varmış ancak ‘gidemezsiniz, işler duramaz, makinalar duramaz’ deyip eğitime göndermediler, bu eğitimi alamadı. Bulunduğu yerin aşırı sıcak olduğunu havalandırma olmadığını söyledi. Oğlum bu olaydan sonra 2 günde evde bu halde kaldı, ‘doktor yok’ demişler. Oğlumu 2 gün evde beklettiler ve ilgilenmediler. Ayrıca oğlum can havliyle alarma basmış, birçok insanında hayatını kurtardı, çünkü fabrika kimyasallarla dolu olduğundan fabrika tümüyle yanardı” diye belirtti. Baba da duruşmada, “Önceki ifademi tekrar ederim. Olay nedeniyle şikayetçiyim, katılma talebim vardır. Maddi manevi haklarım saklı kalsın. Eşimin anlattıkları doğrudur. Oğlum işini temiz yapan çok eğitimli bir çocuktu. Bu olayın olduğu makina bir buçuk yıl öncede arızalanmış çalıştıramamışlar, bu olaydan 2 ya da 3 ay önce makina çalışmaya başlamış. Makinada malzemeler bozuk çıkıyormuş, sanıkların cezalandırılmalarını istiyorum” dedi. Duruşma sonrası baba M.A., “’Yangında yaralı yok’ dediler. Benim oğlum o yangında yaralandı ve 1 ay sonra vefat etti” diye belirtti. Mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileir bir tarihe erteledi.