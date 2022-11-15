Kablo ile kaçarken kameralara yakalandı
Kayseri'de bir şahıs, elinde 5-6 metre uzunluğunda haberleşme kablosuyla kaçarken görüntülendi.
- 15.11.2022 15:09
- Güncelleme: 15.11.2022 15:09
Olay, merkez Melikgazi ilçesine bağlı Battalgazi Mahallesi’nde meydana geldi. Bir şahsın elinde 5-6 metre uzunluğunda haberleşme kabloyla gittiğini gören vatandaş, o anları cep telefonu ile görüntüledi.
Kabloyu çaldığı düşünülen şüpheli, çevredekilerin tepkileri arasında gözden kayboldu.
Kayseri’de gerek şehir merkezinde gerekse de kırsal bölgelerde hırsızlık amacıyla kesilen bakır kablolar nedeniyle, iletişimde büyük sıkıntılar yaşanıyor.
1ha
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