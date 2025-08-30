Kabuslarınızın sebebi bilinçaltınızdaki travmalar olabilir!

Gördüğümüz rüyalar aslında yaşadığımız travmaların ve günlük hayattaki olayların bir yansımasıdır. Uzmanlar, sürekli korkutan veya tekrar eden rüyalar görmenin, bilinçaltında çözülmemiş bir sorundan kaynaklanabileceğini belirtiyor.

Gördüğümüz rüyaların kesinlikle bilinçaltımızla ve travmalarımızla bağlantısı vardır diyen Yaşam Koçu ve Bilinçaltı Uzmanı Hatice Özdemir, "Geçmişten gelen travmalarımız, günlük korkularımız, kaygılarımız ve arzularımız bilinçaltımızda yer alır. Gece bilincimiz devre dışı kaldığında, bilinçaltımız devreye girer ve travmalarımızı, günlük olaylarımızı bize rüya olarak göstermeye başlar. Rüyalarımızdaki travmalar, semboller ve hikayelerle kendini belli eder.aRüyalar aslında hayatımızla ilgili anlamlar taşır ve bilinçaltımızdaki travmaların ne olduğuna dair ipuçları verir. Örneğin, rüyasında sürekli suda boğulduğunu gören bir kişi, hayatında "nefes alamadığı" veya "boğulmuş" hissettiği noktalar yaşıyor olabilir. Hayatta nerede sıkışıp kaldığını ve boğulduğunu hissettiğine bakmak gerekir.Rüyalarımız, yaşadığımız travmalarla oldukça bağlantılıdır. Sürekli aynı ya da bizi geren, yoran ve korkutan rüyalar görüyorsak, bilinçaltımıza odaklanmamız gerekir. Travmalarla ilgili çalışmalar yaparak ve bilinçaltımızdaki travmaları boşaltarak olumsuz rüyaların etkisini azaltabilir, hatta ortadan kaldırabiliriz” şeklinde konuştu.