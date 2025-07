“Kaçak akım rölesi her evde olmalı”

Kaçak akım rölesi, elektrik tesisatlarında olası arızalarda devreyi otomatik keserek çarpılma, yangın ve cihaz zararlarını önlüyor. Elektrikçi Ahmet Doğu, her evde bu sistemin zorunlu olduğunu vurgulayarak, vatandaşların mutlaka uzman bir elektrikçiden destek alması gerektiğini belirtti. Elektrikçi Doğu: “Kaçak Akım tesisatı, güvenlik amaçlı elektrik tesisatları ve insanları korumak için meydana gelir, kurulur. Kaçak akım sisteminde herhangi bir arıza durumunda insanları tehlikeye atmamak için devreye dışı bırakır kendini otomatikman. Her evde elektrik tesisatı olmak zorunda çünkü yönetmenliğe göre kaçak akım şart koşulmuştur. Kaçak Akım olmayan bir evde elektrik arızası olduğunda devre de atmadığı için elektrik yangınları çıkabilir. Bu kaçak akım sigortalardan ayrı olduğu için 40-300, 40-30 diye sistem devam ediyor. Yani bunu elektrikçi anlar, her insan anlayamaz, öyle değil. Vatandaş evet, kendisi kontrol etmesin, elektrikçilere yardım alsın. Kaçak Akım rölesi cihazlar bozulduğu zaman devreye girer, sistemi keser. Kaçak akım rölesini vatandaş değil mutlaka bir elektrikçi takması gerekiyor. Kaçak Akım 650 TL'den başlıyor, bin 500 TL'ye kadar değişiyor. Kaçak Akım evde bulunması gerekir. Bu insanların çarpılmasını önler. İkincisi, yangını önler. Üçüncüsü, cihazları şimşek çakmasında, herhangi bir yıldırımda falan kendini otomatik korumaya aldığı için cihazları da korur” ifadelerini kullandı.