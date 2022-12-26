Kaçak avcılara suçüstü

Nevşehir’de kaçak avlanan 4 kişi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Nevşehir Şube Müdürlüğü tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Doğa ve Milli Parklar Nevşehir Şube Müdürlüğü Av Koruma ve Kontrol ekipleri hafta sonu kaçak av denetimi yaptı. Yapılan denetimlerde kaçak avlandığı tespit edilen 4 kişi yakalandı. Yakalanan 4 kişiye Doğa ve Milli Parklar Nevşehir Şube Müdürlüğü Av Koruma ve Kontrol ekipleri tarafından 4915 sayılı Kara Avcılığı kanununa muhalefet suçundan idari işlem uygulandı.

Denetimde ele geçirilen 1 adet tüfeğe de el konuldu.