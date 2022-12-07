Kaçak avlanan 5 kişiye ceza yazıldı

Kayseri Doğa Koruma Milli Park Müdürlüğü ekipleri ve fahri av müfettişleri tarafından yapılan kontrollerde, yasadışı avlanan 5 kişiye ceza yazıldı.

Ekipler tarafından Kocasinan ilçesinin farklı noktalarında yapılan denetimlerde 5 kişinin belgesiz av yaptığının tespit edilmesi üzerine, idari işlem uygulanarak haznesi sınırlandırılmamış 1 adet tüfeğe de el konuldu.

Fahri Av Müfettişleri, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu çerçevesinde av suçu veya kabahati işlenmemesi için avcılara yasal avcılığın önemine ilişkin rehberlik yapabilir, av suçu/kabahati işleyenler hakkında delil teşkil edecek her türlü bilgiyi toplayıp Av Kabahat Suç Tutanağı tutarak gerekli yasal süreci başlatmak için görevlilere teslim edebilirler.