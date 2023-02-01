Kaçak göçmenler kent girişinde yakalandı

 Kayseri'de şüphe üzerine durdurulan minibüsten çok sayıda kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler hakkında işlemler başlatılırken organizatör şüphelisi şoför gözaltına alındı. 

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  • 01.02.2023 04:31
  • Güncelleme: 01.02.2023 04:31
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Kaçak göçmenler kent girişinde yakalandı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Mimarsinan Mahallesi Şirintepe kavşağında polis şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu. Minibüste çok sayıda Bangladeş, Afgan ve diğer ülkelerde olduğu tespit edilen kaçak göçmenler bulundu. Bölgeye çağırılan Çevik Kuvvet ekipleri nezaretinde kaçak göçmenler sağlık kontrolüne götürüldü. Yakalanan kaçak göçmenler Göçmen Kaçakçılığı Büro Amirliğinde yapılacak işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezine teslim edileceği ifade edildi. Organizatör olduğu iddiasıyla minibüs şoförü gözaltına alındı.

1ha

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