Kaçak kazı yapan 3 defineciye suçüstü
Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından izinsiz kazı yapan A.Ş.,N.S. ve B.S. yakalanırken 1 adet jeneratör, 1 adet hilti, 1 top kalın ip ele geçirildi.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı, Talas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Çömlekçi Mahallesi Su Döken mevkiinde kaçak kazı yapıldığı duyumu alınması üzerine çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda, olay yerinde A.Ş.,N.S. ve B.S. bellerinden ipe bağlı şekilde uçurumun kenarında izinsiz olarak kazı yaparken suç üstü yakalandı.
Ayrıca olayda kullanıldığı tespit edilen 1 adet jeneratör, 1 adet hilti, 1 top kalın ip, 2 adet üçlü priz, 1 adet demir çekiç, 1 top elektrik kablosu, 2 adet demir levye, 3 adet demir çubuk, 1 adet pense,1 adet tornavida, 2 adet yan keski, 1 adet emniyet kemeri ve tokaları muhafaza altına alındı.
Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek adli tahkikata başlanıldığı öğrenildi.