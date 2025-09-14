Kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı
Kayseri'de polis ekiplerince yapılan operasyonda kaçak kazı yaptığı tespit edilen 4 şahıs suç aletleriyle birlikte yakalandı. Şahıslar hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince, Mimarsinan Mahallesi’nde kaçak kazı yapıldığı bilgisi elde edinilmesi üzerine çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştiren Ç.Y. (32) O.B. (18), Ö.D. (28) ve G.A. (33) isimli şahıslar olayda kullandıkları suç aletleri ile birlikte olay mahalinde suç üstü yakalandı. Yakalanan şahıslar hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.