Kaçak kazı yapan 5 kişi yakalandı
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde izinsiz kazı yapan 5 kişi Jandarma tarafından suçüstü yakalandı.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı’nca Pınarbaşı İlçesi Karakuyu Mahallesinde izinsiz kazı yapılacağı öğrenilmesi üzerine operasyon düzenlendi.
Bu kapsamda M.T., M.Z., A.Ö., E.Z. ve H.H. isimli şahıslar suçüstü yakalandı. Olayda kullanılan 9 adet dinamit lokumu, 1 adet jeneratör, 1 adet kürek, 2 adet kazma, 1 Adet balyoz, 1 adet levye, 1 adet hilti, 1 adet akü, 1 Adet elektrik uzatma kablosu, 1 adet yaklaşık 30 metre uzunluğunda ip halat ve 1 adet 15 metre bakır tel ele geçirildi. Şahıslar gözaltına alınırken play ile ilgili soruşturma başlatıldı.