Kaçak kazı yapan 5 kişi yakalandı

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde izinsiz kazı yapan 5 kişi Jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Kaçak kazı yapan 5 kişi yakalandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı’nca Pınarbaşı İlçesi Karakuyu Mahallesinde izinsiz kazı yapılacağı öğrenilmesi üzerine operasyon düzenlendi. 

Bu kapsamda M.T., M.Z., A.Ö., E.Z. ve H.H. isimli şahıslar suçüstü yakalandı. Olayda kullanılan 9 adet dinamit lokumu, 1 adet jeneratör, 1 adet kürek, 2 adet kazma, 1 Adet balyoz, 1 adet levye, 1 adet hilti, 1 adet akü, 1 Adet elektrik uzatma kablosu, 1 adet yaklaşık 30 metre uzunluğunda ip halat ve 1 adet 15 metre bakır tel ele geçirildi. Şahıslar gözaltına alınırken play ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

'Uzay Araştırmalarının Dünü, Bugünü ve Geleceği' etkinliği düzenlendi
'Uzay Araştırmalarının Dünü, Bugünü ve Geleceği' etkinliği düzenlendi
Başkan Şahin: 'Ülkemizde cezaların caydırıcılığı yok insan sağlığı ile rahatlıkla oynanıyor'
Başkan Şahin: "Ülkemizde cezaların caydırıcılığı yok insan sağlığı ile rahatlıkla oynanıyor"
'Kaçak akım rölesi her evde olmalı'
“Kaçak akım rölesi her evde olmalı”
'Konut fiyatları artacak, gayrimenkul almanın tam zamanı'
“Konut fiyatları artacak, gayrimenkul almanın tam zamanı”
Boksör Hikmet'in hedefi Dünya Şampiyonasında Türk Bayrağı'nı dalgalandırmak
Boksör Hikmet’in hedefi Dünya Şampiyonasında Türk Bayrağı’nı dalgalandırmak
Namaz kılarken öldürülen Ş.T. defnedildi
Namaz kılarken öldürülen Ş.T. defnedildi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!