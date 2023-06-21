Kaçak kazı yapanlar suçüstü yakalandı

Nevşehir'de kaçak kazı yapan iki şahıs suç aletleri ile birlikte suçüstü yakalandı.

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  • 21.06.2023 17:52
  • Güncelleme: 22.06.2023 08:28
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Kaçak kazı yapanlar suçüstü yakalandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir’de kaçak kazı yapan iki şahıs suç aletleri ile birlikte suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Gülşehir İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri sorumluluk sahasında, İzinsiz kazı yapan şahıslar olduğu ihbarı aldı. İhbarı değerlendiren Jandarma ekipleri kaçak kazı yapın 2 şahısı suçüstü yakaladı. İzinsiz kazı esnasında 1 arama detektörü, 1 adet kürek, 1 adet kazma, 1 adet levye, 1 adet şarjlı hilti, 1 adet matkap, 2 adet el feneri, 3 adet çekiç ve 3 kesi demiri malzemeye el konuldu.

Şahıslar hakkında Gülşehir Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

İHA

Kayseri Gündem
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