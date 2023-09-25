Kaçak kazıda çıkardığı tarihi eserleri satmaya hazırlanan şahıs yakalandı

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, kaçak kazı yaparak çıkardığı tarihi eserleri satmaya hazırlanan şahıs yakalandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, kaçak kazı yaparak elde ettiği ve elinde bulundurduğu tarihi eserleri Kayseri il merkezinde satışa sunacağı tespit edilen İ.K., Kocasinan ilçesine bağlı Anbar Mahallesi’nde yapılan operasyon sonucu yakalandı. Ekipler tarafından yapılan aramalarda Bizans ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 29 adet sikke ve 13 adet tarihi obje olmak üzere toplam 42 adet malzeme bulundu.

Ekipler tarafından bulunan materyallere el konulurken, İ.K. de işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.