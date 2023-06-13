Kaçak kazıdan elde ettiği tarihi eserleri satarken yakalandı

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda bir şahıs kaçak kazıdan elde ettiği 60 adet sikkeyi satarken yakalandı.

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  • 13.06.2023 23:29
  • Güncelleme: 14.06.2023 08:11
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Kaçak kazıdan elde ettiği tarihi eserleri satarken yakalandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; bir şahıs kaçak kazıdan elde ettiği 60 adet sikkeyi satarken yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 2863 sayılı Kanuna Muhalefet eden şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Kaçak kazı yaparak elde ettikleri ve elinde bulundurdukları tarihi eserleri Kayseri’de satışa sunacağı tespit edilen Ü.Ş. Kocasinan İlçesi Buğdaylı Mahallesinde yapılan operasyonda yakalandı. Düzenlenen operasyonda; Bizans ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 60 adet sikke ele geçirildi.

Ü.Ş. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İHA

Kayseri Gündem
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