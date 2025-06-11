Kaçak Koyun Ve Kuzular İçin Eve Dönüş Vakti

Kurban Bayramı'nın dördüncü gününde, Talas ilçesinde Halef Hoca Mezarlığı civarında kaybolan bir koyun sürüsü ve kuzuları, Talas Belediyesi'nin hızlı ve etkili müdahalesi sayesinde besicilik yapan sahipleri Kaan Özkan'a teslim edildi. Bayramda yaşanan bu sevindirici olay, hayvanseverlerin ve ilçe sakinlerinin yüzünü güldürdü.

Kaçak Koyun Ve Kuzular İçin Eve Dönüş Vakti

Kurban Bayramı'nın yoğunluğu içinde Halef Hoca Mezarlığı yakınlarında başıboş gezen bir grup koyun ve kuzunun fark edilmesi üzerine Talas Belediyesi ekipleri harekete geçti. Güvenli bir şekilde toplanan hayvanlar, geçici olarak Talas Belediyesi Pati Evi'nde özel bir alanda muhafaza altına alındı. Burada veteriner hekimlerin kontrolünden geçirilen ve bakımları yapılan koyun ve kuzular, sahipleri bulunana kadar güvende tutuldu.

BELEDİYEYE TEŞEKKÜR

Hayvanların sahipleri Kaan Özkan'a ulaşılmasıyla birlikte, Pati Evi'nde duygusal anlar yaşandı. Özkan, hayvanlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, Talas Belediyesi ekiplerine ve Pati Evi çalışanlarına titiz çalışmaları ve duyarlılıkları için teşekkür etti. Özellikle bir kuzunun Kaan Özkan tarafından kucaklanması ve sevgi gösterileri, hayvan sevgisinin en güzel örneklerinden biri oldu.

Talas Belediyesi, sadece sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarıyla değil, kırsal alanda yaşanan bu tür olaylara karşı gösterdiği hızlı ve sorumluluk bilinciyle de takdir topladı. Bu olay, belediyenin her canlıya gösterdiği özenin ve vatandaş odaklı hizmet anlayışının önemli bir göstergesi olarak kayıtlara geçti.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri'de Elektronik Denetim Ağı Genişliyor: 1700'den Fazla Noktada Kameralı Denetim Mevcut
Kayseri'de Elektronik Denetim Ağı Genişliyor: 1700'den Fazla Noktada Kameralı Denetim Mevcut
'Radar noktası kazaların yoğunlaştığı bölgelere göre belirleniyor'
'Radar noktası kazaların yoğunlaştığı bölgelere göre belirleniyor'
3 Kişinin öldüğü arazi kavgası davasından ayrılan bir davada karar çıktı
3 Kişinin öldüğü arazi kavgası davasından ayrılan bir davada karar çıktı
Müebbetlik eski sevgili katiline bir ceza da hakaretten
Müebbetlik eski sevgili katiline bir ceza da hakaretten
Kayserispor'dan ayrılan Sergej Jakirovic veda mesajı yayınladı
Kayserispor’dan ayrılan Sergej Jakirovic veda mesajı yayınladı
Kayseri Kick Boks İl Seçmeleri 18-20 Haziran'da yapılacak
Kayseri Kick Boks İl Seçmeleri 18-20 Haziran’da yapılacak
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!