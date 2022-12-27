Kaçak sigara operasyonunda tabanca ele geçirildi
Kayseri'de jandarma ekiplerince yapılan operasyonda çok sayıda kaçak sigara ve 2 tabanca ele geçirildi.
- 27.12.2022 18:42
- Güncelleme: 27.12.2022 18:42
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Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, JASAT ve Melikgazi Gesi Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, kaçak/sahte alkol ve bandrolsüz sigara satışı yapan şahıslara yönelik çalışmalara devam ediyor. Bu kapsamda yapılan istihbari çalışmalar sonucunda A.G. isimli şüphelinin ikamet ve iş yerinde kaçak/sahte alkol ve bandrolsüz sigara satışı yaptığı bilgisine ulaşıldı.
1ha
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