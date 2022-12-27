Kaçak sigara operasyonunda tabanca ele geçirildi

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, JASAT ve Melikgazi Gesi Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, kaçak/sahte alkol ve bandrolsüz sigara satışı yapan şahıslara yönelik çalışmalara devam ediyor. Bu kapsamda yapılan istihbari çalışmalar sonucunda A.G. isimli şüphelinin ikamet ve iş yerinde kaçak/sahte alkol ve bandrolsüz sigara satışı yaptığı bilgisine ulaşıldı.