Kaçakçılık operasyonlarında 15 gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri 6-13 Nisan tarihleri arasında kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar düzenledi. Yapılan çalışmalarda 17 bin 857 litre kaçak akaryakıt, 2 bin 300 paket kaçak sigara, 60 elektronik sigara, 17 cep telefonu ve 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olay ile ilgili 15 şüpheli tespit edilerek yakalandı. Şüpheliler, adliyeye sevk edilmek üzere gözaltına alındı.