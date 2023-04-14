Kaçakçılık operasyonlarında 15 gözaltı
Kayseri'de polis ekipleri bir haftada sigara, akaryakıt ve cep telefonu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 15 şüpheliyi gözaltına aldı.
- 14.04.2023 12:35
- Güncelleme: 14.04.2023 12:35
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri 6-13 Nisan tarihleri arasında kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar düzenledi. Yapılan çalışmalarda 17 bin 857 litre kaçak akaryakıt, 2 bin 300 paket kaçak sigara, 60 elektronik sigara, 17 cep telefonu ve 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Olay ile ilgili 15 şüpheli tespit edilerek yakalandı. Şüpheliler, adliyeye sevk edilmek üzere gözaltına alındı.
1ha
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