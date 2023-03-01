Kaçakçılık operasyonunda 11 kişi adli kontrolle serbest

Kayseri polisi tarafından 2 ilde 15 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 2 bin 200 adet kaçak sigara ve çok sayıda kaçakçılığa konu malzeme ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 11 kişi ise çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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  • 01.03.2023 17:29
  • Güncelleme: 01.03.2023 17:54
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Kaçakçılık operasyonunda 11 kişi adli kontrolle serbest
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri polisi tarafından 2 ilde 15 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 2 bin 200 adet kaçak sigara ve çok sayıda kaçakçılığa konu malzeme ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 11 kişi ise çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ve Teknik Büro Amirliği görevlileri tarafından yapılan istihbari çalışmalarda; kentte kaçak sigara, sahte alkol ve ruhsatsız tabanca ticareti yapan şahısların bilgilerine ulaşıldı. Polis ekipleri tarafından kaçakçılık suçuna karışan şahıslara yönelik Kayseri ve Mardin illerinde 15 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 2 bin 200 paket kaçak sigara, 40 litre sahte alkol, 134 adet alkol yapımında kullanılan materyal, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 27 adet fişek ele geçirildi, şahısların kullandığı 3 araca da el konuldu.

İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 11 kişi, çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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İHA

Kayseri Gündem
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