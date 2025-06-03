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Kaçakçılık operasyonunda 15 bin makaron ele geçirildi

Kayseri'de KOM Şube ekiplerince 14 bin 800 adet makaron ve muhtelif miktarlarda çeşitli elektronik sigaralar ele geçirildi. Bu kapsamda H.D. (26) yakalanarak hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.

Kaçakçılık operasyonunda 15 bin makaron ele geçirildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçak makaron ve kaçak tütün ticaretine yönelik yapılan çalışmalarda, bir adrese düzenlenen operasyon neticesinde; H.D. (26) yakalandı. Yapılan aramalarda ise 14 bin 800 adet makaron ve muhtelif miktarlarda çeşitli elektronik sigaralar ele geçirildi. Bu kapsamda H.D. (26) hakkında “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan gerekli adli işlemler başlatıldı.

Haber Merkezi

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