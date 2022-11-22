Kaçakçılık operasyonunda 8 kişi sağlık raporunda

Kayseri merkezli İstanbul ve İzmir'de sigara kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden 8'i sağlık raporuna götürüldü.

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  • 22.11.2022 16:56
  • Güncelleme: 22.11.2022 17:09
Kaçakçılık operasyonunda 8 kişi sağlık raporunda
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri merkezli İstanbul ve İzmir’de sigara kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden 8’i sağlık raporuna götürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayseri merkezli İstanbul ve İzmir’de sigara kaçakçılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. 16 kişinin gözaltına alınması için başlatılan operasyonda şimdiye kadar 9 kişi gözaltına alınırken, ekipler arama da yaptı. Yapılan aramalarda, 202 bin 800 dal boş makaron, 228 bin 600 dal doldurulmuş makaron, 9 bin 254 adet sökülmüş TAPDK bandrolü, 14 bin adet boş sigara doldurma paketi, 382 kilo bandrolsüz tütün, 10 kilo nargile tütünü, 25 kilo nargile kömürü, 2 adet elektrikli sigara doldurma makinesi, 1 adet bandrol sökme makinesi ele geçirilirken, 3 araca da el konuldu.

Öte yandan, 3 ilde sigara kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden 8’i sağlık raporuna götürüldü.

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İHA

Kayseri Gündem
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