KAÇEM Başkanı Doğan, 'Çiftçilik, kadınların üretimle kurduğu kutsal bağın adıdır'

15 Ekim Dünya Çiftçi Kadınlar Günü, kadınların tarımsal üretimde, gıda üretiminde ve gıda güvenliğinde sahip oldukları önemli konumdan hareketle, Uluslararası Tarım Üreticileri Derneği tarafından 15 Ekim'i Dünya Çiftçi Kadınlar Günü olarak ilan edildi. 1997 yılından itibaren Türkiye’de de 1997 yılından beri Dünya Çiftçi Kadınlar Günü kutlanmaktadır. Kadınların emeklerinin, sabrının ve gayretinin tek bir güne sığdırıldığını ve kadınların her üretimi omuzlarına aldıklarına dikkat çeken Kadın Çiftçiler Ekolojik Eğitim ve Üretim Merkezi Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Şükran Baş Doğan, “Bugün, toprağın anasıyla anaların toprağa can verdiği o kadim birlikteliği hatırlama günü. İnsanoğlunun var olabilmesi için kadınların emekle, sabırla ve üretimle kurduğu o kutsal bağın adıdır çiftçilik. Ne yazık ki, kadınların bunca emeği, çabası ve gayreti sadece bir güne sığdırılıyor. Oysa kadınlar, her gün üretimin omzunda; tarlada, evde, ekonomide ve yaşamın her alanında var. Bugün, kadın çiftçilerin emeğini anarken; onların üretimdeki gücünü görünür kılmak, değerini bilmek ve hak ettikleri saygıyı göstermek dileğiyle” ifadelerinde bulundu.