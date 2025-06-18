KAÇEP İl Başkanı Burçe Çetinkaya görevinden ayrıldı

MHP KAÇEP Kayseri İl Başkanı Burçe Çetinkaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile görevinden ayrıldığını duyurdu. Çetinkaya, yaptığı açıklamada; “11 Kasım 2024 tarihi itibariyle Kaçep teşkilatı dava arkadaşlarımla birlikte yürüttüğüm MHP Kayseri Kaçep İl Başkanlığı görevimi bugün itibariyle işlerimin yoğunluğu dolayısıyla, kendi isteğim ile tamamlamış bulunmaktayım. Görevde bulunduğum süre içerisinde üstün desteklerini esirgemeyen Sayın Genel Başkan Yardımcımız İsmail Özdemir Beyefendiye, Sayın Milletvekilimiz M. Baki Ersoy beyefendiye, il başkanımıza, ilçe başkanlarımıza, il ocak başkanımıza ve beraber görev yaptığım Mhp Kayseri teşkilatına teşekkürlerimi arz ederim” ifadelerinde bulundu.