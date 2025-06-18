KAÇEP İl Başkanı Nurten Yelkara oldu

MHP Kayseri İl Başkanlığı'nda KAÇEP İl Başkanlığı Devir Teslim Töreni düzenlendi. Bu kapsamda Nurten Yelkara KAÇEP İl Başkanı olarak görevlendirildi.

KAÇEP İl Başkanı Nurten Yelkara oldu

MHP KAÇEP İl Başkanı Burçe Çetinkaya dün görevinden ayrıldığını duyurmuştu. Kayseri İl Başkanlığı’nda KAÇEP İl Başkanlığı Devir Teslim Töreni düzenlendi ve bu kapsamda göreve Nurten Yelkara getirildi.

MHP Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada: “İl Başkanımız Enes Ertuğrul Kalın’ın tensipleriyle KAÇEP İl Başkanlığı görevine Nurten Yelkara getirilmiştir. Teşkilatımıza bugüne kadar göstermiş olduğu emek ve çalışmalarından dolayı Burçe Çetinkaya hanımefendi ve Yönetim Kurulu’na teşekkür ediyor, görevi devralan Nurten Yelkara hanımefendiye çalışmalarında başarılar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Haber Merkezi

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