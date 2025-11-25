Kaçırdığı araç sonu oldu
Kayseri-Sivas Karayolu'nda meydana gelen kazada, kullandığı aracın hakimiyetini kaybederek kaza yapan Ş.Ş. hayatını kaybetti. Kazada yaşamını yitiren Ş.Ş.'nin kaza yaptığı aracı kaçırdığı iddia edildi.
Kaza, sabah saatlerinde Kayseri-Sivas karayolunda meydana geldi. İddiaya göre kaçırdığı araçla Bünyan ilçesinden Kayseri istikametine gelen Ş.Ş.’nin kullandığı araç direksiyon sürücünün hakimiyeti kaybetmesi sonucu kaza yaptı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Ş.Ş.’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı