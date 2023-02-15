Kaçmak yerine yeni doğan bebekleri korudular

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremde Kayseri System Hastanesi'ndeki hemşireler kaçmak yerine kuvözdeki bebekleri kucaklarına alarak masanın altında korumaya çalıştı. O anlar saniye saniye kameralara yansırken Hemşire Melike Pekşen, Ben anne değilim ama 10 yıldır bir sürü çocuğum oldu. Zaten taburcu olan ailelerden de bu yanıtı alıyorum. Önceliğim bebeklerin canını kurtarmaktı dedi.

PAYLAŞ
  • 15.02.2023 14:34
  • Güncelleme: 15.02.2023 14:50
  • 127
Kaçmak yerine yeni doğan bebekleri korudular
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremde Kayseri System Hastanesi’ndeki hemşireler kaçmak yerine kuvözdeki bebekleri kucaklarına alarak masanın altında korumaya çalıştı. O anlar saniye saniye kameralara yansırken Hemşire Melike Pekşen, "Ben anne değilim ama 10 yıldır bir sürü çocuğum oldu. Zaten taburcu olan ailelerden de bu yanıtı alıyorum. Önceliğim bebeklerin canını kurtarmaktı" dedi.

6 Şubat tarihinde Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğündeki deprem, Kayseri’de de şiddetli şekilde hissedildi. Deprem anında hastanenin Yeni Doğan Yoğun Bakım Servisi’nde kaydedilen görüntülerde hemşireler; kaçmak yerine beşik gibi sallanan kuvözleri tutarak yeni dünyaya gelen bebekleri korumaya çalıştı. Sarsıntının şiddeti giderek artınca bebekleri kucaklarına alan hemşireler, güvenli bölge belirledikleri masanın altına saklanarak depremin geçmesini bekledi. Korku dolu anları anlatan Hemşire Melike Pekşen, “Gece yakalandığımız depremde panikle bebekler ve çalışma arkadaşlarla masanın altına girmeye çalıştık. Bebekleri kuvözden sağlam bir şekilde indirmeye çalıştık. Depremde bacağımı sakatladım. Ertesi gün de hastaneye muayeneye geldiğimde gündüz olan ikinci depreme yakalandık. İkinci depremde de buradaki arkadaşlarıma yardım etmek zorundaydım. O depremde de yine bebekleri kuvözden sağlam bir şekilde indirmeye çalıştık. Ben anne değilim ama 10 yıldır bir sürü çocuğum oldu. Zaten taburcu olan ailelerden de bu yanıtı alıyorum. Önceliğim bebeklerin canını kurtarmaktı. Özellikle iş arkadaşlarım da aynı yönde hareket etti. Bu tek başıma yapabileceğim bir şey değildi. Orada panikle bir kurtulma çalışması yaptık. Yani aşağı inmekten ziyade burada bebeklere güvenli bir ortam sağlamaya çalıştık. Bebekleri güvenli bir ortama alıp, onların başına bir şey gelmeden sağlıklı bir şekilde onları korumak istedik” şeklinde konuştu.

"O sarsıntıda bebekleri burada bırakıp çıkmak aklımızın ucundan geçmedi"

Sarsıntıda bebekleri bırakarak çıkmanın akıllarından geçmediğini ifade eden Hemşire Pınar Altıntaş ise; "Depremin olduğu gece ben çocuklarımla birlikte evdeydim. İşe geldiğimde öğle saatlerinde deprem oldu. Kendimden ve kendi çocuklarımdan önce buradaki bebekler önemli. O sarsıntıda asla bebekleri burada bırakıp, çıkmak aklımızın ucundan geçmedi. Bu durum anne olmasam da aynı olurdu. İlk sallantıda kuvözleri tuttuk. Bebekler etrafa çarpmasın diye yanımıza aldık. Masanın altına geçtik. Sallantı durana kadar orada bekledik. Çok şükür hiçbir bebeğimize de hiçbir şey olmadı. Buna şükrediyoruz” ifadelerini kullandı.

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri Üniversitesi, Spor Salonu ile Kongre Merkezini Depremzedelere Açtı

Kayseri Üniversitesi, Spor Salonu ile Kongre Merkezini Depremzedelere Açtı

Dev Bina Nasıl Yıkılacak?

Dev Bina Nasıl Yıkılacak?

Okuldan bilgisayar çalan hırsız yakalandı

Okuldan bilgisayar çalan hırsız yakalandı

Nafile HAC ve UMRE paraları Depremzedeye

Nafile HAC ve UMRE paraları Depremzedeye

Kaçmak yerine yeni doğan bebekleri korudular

Kaçmak yerine yeni doğan bebekleri korudular

Tedavi gören depremzede anne: 'Sağlıkçılar dondu, ama bizi hiç bırakmadılar'

Tedavi gören depremzede anne: 'Sağlıkçılar dondu, ama bizi hiç bırakmadılar'

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de yıkıcı bir deprem riski yok!

Kayseri'de yıkıcı bir deprem riski yok!

2
Başkan Yalçın'dan sanayicilere depremzedeler için yardım çağrısı

Başkan Yalçın'dan sanayicilere depremzedeler için yardım çağrısı

3
Tarihi cami depremde yıkıldı

Tarihi cami depremde yıkıldı

4
Kayserili gönüllü hekimler deprem bölgesinde

Kayserili gönüllü hekimler deprem bölgesinde

5
Kayseri'de vatandaşlar tepkili, dinamit fabrikası istenmiyor

Kayseri’de vatandaşlar tepkili, dinamit fabrikası istenmiyor

6
Kayseri'de büyük deprem paniği

Kayseri'de büyük deprem paniği

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri'de yurtlar tamamen doldu

Kayseri’de yurtlar tamamen doldu

Prof. Dr. Gökalp Öner: 'Hamile olan depremzedeler sıvı tüketimine dikkat etsin'

Prof. Dr. Gökalp Öner: “Hamile olan depremzedeler sıvı tüketimine dikkat etsin”

DAHA FAZLA
Deprem sırasında panikle 3'üncü kattan atlayan kadın yaşadıklarını anlattı

Deprem sırasında panikle 3’üncü kattan atlayan kadın yaşadıklarını anlattı

Yahyalı'dan Kahramanmaraş'a hafriyat temizliği için 24 kamyon desteği

Yahyalı'dan Kahramanmaraş'a hafriyat temizliği için 24 kamyon desteği

Büyükkılıç, Başkanlarla Deprem Koordinasyon Toplantısı Yaptı

Büyükkılıç, Başkanlarla Deprem Koordinasyon Toplantısı Yaptı

ALLAHU EKBER 228.saatte bir mucize: Anne ve iki çocuğu kurtarıldı

ALLAHU EKBER 228.saatte bir mucize: Anne ve iki çocuğu kurtarıldı

Kayseri, depremzede için 'Güvenli Liman' mı?

Kayseri, depremzede için 'Güvenli Liman' mı?