'Kadim Çerkes El Sanatları' sergisi açıldı

‘Kadim Çerkes El Sanatları ve Günümüz Uygulamaları’ sergisi açılışı Kayseri Arkeoloji Müzesi’nde gerçekleştirildi. Burada konuşan Kayseri Kafkas Derneği Başkanı Nurşah Özyürek, “Sergimiz Şamil Vakfı’nın el sanatları ekibini ağırlıyoruz. Burada antika değerinde çok önemli eserler var şuan envanter olarak onları misafir ediyoruz. Bu sergide 350’ye yakın eserimiz var sergimiz de 14-20 Nisan arasında olacak” şeklinde konuştu.