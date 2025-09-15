  • Haberler
  • Gündem
  • Kadim Erkilet Kültür Yürüyüşü ile Tarihi Miras Yeniden Canlanıyor

Kadim Erkilet Kültür Yürüyüşü ile Tarihi Miras Yeniden Canlanıyor

Kocasinan Belediyesi, Erkilet Arabidin bölgesinde 'Kadim Erkilet Kültür Yürüyüşü' düzenleyerek, bölgenin tarihi ve kültürel değerlerini ön plana çıkarmayı hedefliyor. Etkinlik, eski taş evleri, dar sokakları ve geleneksel kuru yapı sistemiyle dikkat çeken bu tarihi bölgede gerçekleştirildi.

Kadim Erkilet Kültür Yürüyüşü ile Tarihi Miras Yeniden Canlanıyor

Yürüyüş, katılımcılara tarihi bir yolculuk yapma fırsatı sunarken, Erkilet’in eşsiz kültürel dokusunu yakından deneyimleme imkanı sağladı. Belediye, bölgedeki tarihi mirasları aslına uygun bir şekilde restore etme çalışmalarını sürdürerek, geleceğe taşımayı amaçlıyor.

Erkilet Arabidin Mescidi'ndeki restorasyon çalışmalarının tamamlandığını belirten yetkililer, bu tür etkinliklerin hem bölgenin tanıtımına katkı sağladığını hem de Kayseri’nin tarihî değerlerini gelecek nesillere aktarma çabalarını desteklediğini ifade ettiler.

Katılımcılar, yürüyüş sırasında geçmişin izlerini keşfettiklerini ve bu deneyimin kendileri için son derece değerli olduğunu vurgulayarak, etkinliği düzenleyen ekibe teşekkür ettiler. Bu tür kültürel etkinliklerin, Kayseri'nin kültürel mirasını yaşatmak ve güçlendirmek açısından önemli bir rol oynadığı belirtiliyor.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

CHP Melikgazi İlçe Başkan Adayı Ünalmış, projelerini açıkladı
CHP Melikgazi İlçe Başkan Adayı Ünalmış, projelerini açıkladı
Geleneksel Oyunlar Tırı Kayseri'ye Geliyor
Geleneksel Oyunlar Tırı Kayseri’ye Geliyor
Kayseri'de Yeni Bir Bisiklet Topluluğu: Pedalla Kayseri 'İyi İnsanlar Aynı Yolda Buluşur'
Kayseri’de Yeni Bir Bisiklet Topluluğu: Pedalla Kayseri “İyi İnsanlar Aynı Yolda Buluşur”
Sağlık İçin Pedal Çeviren Doktorlar Bisiklet Turu'nda Bir Araya Geldi
Sağlık İçin Pedal Çeviren Doktorlar Bisiklet Turu’nda Bir Araya Geldi
Antika Pazarı'nda Nostalji Rüzgarı
Antika Pazarı’nda Nostalji Rüzgarı
Ekonomist Uzunoğlu, 'Türkiye'de rakamlar namuslu değil'
Ekonomist Uzunoğlu, “Türkiye’de rakamlar namuslu değil”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!