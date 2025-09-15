Kadim Erkilet Kültür Yürüyüşü ile Tarihi Miras Yeniden Canlanıyor

Yürüyüş, katılımcılara tarihi bir yolculuk yapma fırsatı sunarken, Erkilet’in eşsiz kültürel dokusunu yakından deneyimleme imkanı sağladı. Belediye, bölgedeki tarihi mirasları aslına uygun bir şekilde restore etme çalışmalarını sürdürerek, geleceğe taşımayı amaçlıyor.

Erkilet Arabidin Mescidi'ndeki restorasyon çalışmalarının tamamlandığını belirten yetkililer, bu tür etkinliklerin hem bölgenin tanıtımına katkı sağladığını hem de Kayseri’nin tarihî değerlerini gelecek nesillere aktarma çabalarını desteklediğini ifade ettiler.

Katılımcılar, yürüyüş sırasında geçmişin izlerini keşfettiklerini ve bu deneyimin kendileri için son derece değerli olduğunu vurgulayarak, etkinliği düzenleyen ekibe teşekkür ettiler. Bu tür kültürel etkinliklerin, Kayseri'nin kültürel mirasını yaşatmak ve güçlendirmek açısından önemli bir rol oynadığı belirtiliyor.