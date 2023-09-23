Kadim lezzetler Gastronomi Evi'nde görücüye çıkıyor

Niğde Belediyesi tarafından tarihi konakta hayata geçirilen Tabal Gastronomi Evi’nde hem unutulan lezzetler gün yüzüne çıkartılıyor hem de kadınlara istihdam sağlanıyor.

Niğde mutfağına ait coğrafi işaretli Bor söğürme, ayva boranası başta olmak üzere 100’e yakın yemek çeşidinin sunulduğu Gastronomi Evi’nde kadın istihdamına da önem veriliyor. Adını, Niğde, Nevşehir ve Aksaray üzerinde kurulan bir medeniyet olan Tabal İmparatorluğu’ndan alan Gastronomi Evi ile ilgili bilgi veren İşletme Müdürü Gamze Dinç, hedeflerinin Niğde’nin yöresel lezzetlerini ön plana çıkartmak olduğunu söyledi. Dinç, "Bünyemizde yaklaşık 24 kişi çalışmakta ve bunların 18’i kadın istihdamından oluşmakta. Bunların büyük bir kısmı ev hanımları. Evlerine gidip el becerilerine, el lezzetlerine araştırarak, tadarak aldık ve şuan 18 bayan istihdam ediyoruz. Başkanımız da kadın istihdamına önem vermekte o anlamda da güzel bir fayda sağladı. Niğde’nin unutulmuş yemeklerini tatmanın vermiş olduğu keyif ve güzel dönüşler alıyoruz. Ovma çorbası yada Bor söğürmeye kolay ulaşabildikleri için bu anlamda memnunlar. Niğde’ye gelenleri Niğde’nin yerel lezzetlerini tatmaları için bekliyoruz" dedi.

Yemeklerin toplumsal hafızalarının olduğuna vurgu yapan Gastronomi Evi Mutfak Şefi Sema Nur Güven ise, her yemeğin bir hikayesi olduğunu söyleyerek, "Biz yemeklerin toplumsal hafızasına önem veriyoruz ve geçmişten günümüze gelen yemekleri aynen olması gerektiği şekilde uyguluyoruz, emeğin yoğun olduğu sofralar kuruyoruz. Çoğu gençlerimizin bilmediği daha çok anneannelerimizin, babaannelerimizin yaptığı tarifleri bizzat kendilerinden alarak uyguladık. Zeytinyağlıdan salçasına, salçadan sebzesine, içine attığımız baharata kadar hepsinin bir ele emeği bir reçete olduğunu bir hikaye olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Tabal Gastronomi Evi’ne gelen müşterilerde yemeklerin çok lezzetli olduğunu söyleyerek, herkesi davet ettiler.

18 kadın istihdam edilen Tabal Gastronomi Evi, Niğde mutfağını temsil edecek yeni nesil kadın şefler yetiştirmeyi de hedefliyor.