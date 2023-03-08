Kadın çalışanlar gözünden 'Dünya Kadınlar Günü'

 Dünya Kadınlar Günü'nde Kayseri'de doktorluktan esnaflığa her sektörde kendilerini ispatlayan kadınlar kendilerini anlattı. 

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  • 08.03.2023 18:26
  • Güncelleme: 08.03.2023 18:26
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Kadın çalışanlar gözünden 'Dünya Kadınlar Günü'

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Birleşmiş Milletler tarafından tanımlanarak her yıl 8 Mart'ta kutlanıyor. Dünya Kadınlar Günü'nün Türkiye'deki tarihine bakıldığında, ilk kez 1921 yılında, iki komünist kız kardeş Rahime Selimova ve Cemile Nuşirvanova'nın girişimi ile gerçekleştirildi. Uluslararası bir gün olan Dünya Kadınlar Günü, insan hakları temelinde kadınların siyasi ve sosyal bilincinin geliştirilmesine, ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarının kutlanmasına ayrılıyor. Kadınlar her alanda olduğu gibi iş dünyasında da birçok farklı sektörde başrol olmaya devam ediyor. 

Kadının ‘hayat’ anlamına geldiğini ifade eden Özel Tekden Hastanesi’nde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Gülcan Yazıcı Özgün, “Kadın demek emek, güç ve hayat demek” dedi. 

‘KADININ OLDUĞU HER YER ÇİÇEKTİR’

Bir kadının yapamayacağı hiçbir şey olmadığını dile getiren Esnaf Eda Kılıçkaya da, “Her iş zor olduğu kadar giyim sektörü de çok zor. Çocuklar için satışlarımız var. Kadın olmak gerçekten çok zor. Ancak kadınların her işte olması gerekiyor. Bizim yapamayacağımız hiçbir iş yok. Herkes kadınlarla tek yürek olmalı. Kadınlar farklı sektörlerde de çalışabilirler. Kadının olduğu her yer çiçektir” şeklinde konuştu. 

Kendi kurduğu dükkânına yıllarını veren Mefaret Odabaşı da, “Esnaflık da bir kadın için gerçekten zor. Gecesi, gündüzü belli değil. Ancak bizlerin de bu alanlarda olmamız gerekiyor. Tüm kadınların kadınlar gününü kutluyorum” diye konuştu.

1ha

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