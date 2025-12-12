Kadın Doğum Uzmanı Simur, 'Sigara, stres, D vitamini eksikliği yumurtalık sayısını azaltmada etkendir'

Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. Aynur Simur, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında Psikoloji Saati programına konuk olarak moderatör Merve Esersoy’un sorularını yanıtladı.

Simur, yumurtalık sayısındaki azalma sebepleri ile ilgili, “Yumurta sayısı anne karnındayken azalmaya başlar. Bu fizyolojik bir olaydır. 400 bin yumurta ile ergenlik çağına giriyoruz ve her ay bin tane yumurta birbiriyle yarışıyor ve bir tanesi yumurtluyor, kalanı ölüyor. Yani her ay birçok yumurta kaybediliyor. Menopoz yaşına kadar 400 kez yumurtlayarak 400 bir yumurtayı bitiriyoruz. Bazı kişilerde bu olay hızlı oluyor. Ya genetik sebepler ya da strese bağlı durumlar etki edebiliyor. Sigara, özellikle kadınların uzak durması gereken bir şey. Kullanılan toksinler; makyaj, dövme, deterjan gibi şeyler de yumurta kalitemizi bozuyor. D vitamini eksikliğinin de etkisi var. Tiroid, romatolojik hastalıklar da etkilidir. Bunlara dikkat edilmelidir. Cerrahi hastalıklar da etki eder. Günümüzün hastalığı olan çikolata kisti de yumurtalık sayısının hızlı azalmasına neden olan bir faktör” şeklinde konuştu.