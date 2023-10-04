Kadın Girişimci Melekoğlu, “25’e yakın ülkeye ihracat yapıyoruz”

Nobel Expo tarafından mobilyanın merkezi Kayseri’de düzenlenen ikinci Anadolu Mobilya Fuarı (ANAMOB) Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Uluslararası Fuar Merkezi’nde 4 ve 8 Ekim tarihlerinde 5 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak. Türkiye’nin en büyük mobilya şehirlerinden yüzlerce üretici, dünyanın dört bir yanından alıcılarıyla bir araya gelecek. Kadın girişimci Serap Melekoğlu ANAMOB Mobilya Fuarında BY Melekoğlu Sanat Galerisi standını açtı. Kadın girişimci Serap Melekoğlu, KayseRadar ve RadyoRadar ortak canlı yayınında moderatör Salih Zeki Çetin’in sorularını yanıtladı.

Kadın Girişimci Melekoğlu, “2017’de Kadın girişimci olarak küçük bir atölyede başlayan serüvenimiz buralara kadar geldi. Şu anda 2 bin metre karede üretim yapıyoruz. İhracat yapıyoruz. Yurtiçi bayiliklerimiz var. Afrika ülkeleri, Hollanda, Almanya, Fransa gibi 25’e yakın ülkeye ihracat yapıyoruz. Atölyede kendi kadın ekibimin yanında bazen de kaynak kursiyerlerden yardım alabiliyoruz. El yapımı ürünler daha çok Amerika’da ilgi görüyor. Ürünlerimiz el yapımı olduğu için bir ürünün aynısı yok. Kayseri’de 10’dan fazla bayimiz var. melekoglu.com.tr’ e adresimizden bayilik ulaştırmak isteyen müşterilerimiz e-posta yoluyla ulaşabilir. Ya da direkt telefon numaralarımızla arayarak veya atölyelerimize gelerek müşteriler bayilik oluşturma talebinde bulunabilirler. Diyarbakır, Batman, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Antalya, Adana, İstanbul gibi şehirlerde bayilerimiz mevcut. Bayilik ağımızda baya bir geniş. 81 vilayette de yer alabiliriz. KOSGEB desteğiyle 40 metre alanda bir makineyle başladım. 20-25 arasında çalışan var. Fuara ikinci defa katılıyoruz. Geçen yıla oranla daha hareketli ve nezih bir ortam” ifadelerini kullandı.