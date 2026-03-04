Kadın hırsız yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, hakkında 'Hırsızlık' suçundan 19 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.T.C.(42) isimli kadın yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucu saklandıkları adreslere gerçekleştirilen operasyon neticesinde; hakkında “Hırsızlık” suçundan 19 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.T.C.(42) isimli kadın, saklandığı adreste ekiplerce yakalanarak cezaevine teslim edildi.

