Kadın hırsız yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ç.(28) isimli şahıs yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Saklandıkları adreslere gerçekleştirilen operasyon neticesinde; hakkında "Hırsızlık" ve "Konut Dokunulmazlığını İhlal Etmek" suçlarından 23 yıl 11 ay 23 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ç.(28) isimli kadın şahıs saklandığı adreste ekipler tarafında yakalanarak cezaevine teslim edildi.