Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen ve kadınların iş gücüne katılımını ve istihdamını artırmayı hedefleyen Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi (WOMEN-UP) başarıyla sonuçlandı. Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi’nde 55 ayda 2 milyar TL'lik hibe sağlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, güçlü Türkiye için güçlü iş gücünün önemine değinerek, 2002'den bu yana kadınların iş gücüne katılımını artırmaya yönelik birçok projenin hayata geçirildiğini ve WOMEN-UP Projesi'nin de bu amaca hizmet eden önemli bir parça olduğunu belirtti. Toplam iki faz halinde pilot illerde uygulanan proje kapsamının 1’inci fazında (2021-2024): bütçe 29,5 Milyon Avro ile 6 bin 201 kadın işveren ve 8 bin 667 kadın işçi. 2. fazında (2024-2025): 11,6 Milyon Avro bütçe ile 2 bin 809 kadın işveren ve 3 bin 157 kadın işçi yararlandı.