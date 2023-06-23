Kadın Kooperatifinden el yapımı doğal bayram çikolatası

Sarıoğlan Kadın Kooperatifi üyeleri, Kayseri Kadın Kooperatifleri Fuarı'nda açtıkları stantlarında el yapımı ve doğal olarak ürettikleri çikolataları sergiliyor.

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  • 23.06.2023 11:07
  • Güncelleme: 23.06.2023 11:26
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Kadın Kooperatifinden el yapımı doğal bayram çikolatası
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sarıoğlan Kadın Kooperatifi üyeleri, Kayseri Kadın Kooperatifleri Fuarı’nda açtıkları stantlarında el yapımı ve doğal olarak ürettikleri çikolataları sergiliyor.

Hammaddesini Belçika’dan alarak glütensiz ve doğal çikolata ürettiklerini söyleyen Sarıoğlan Kadın Kooperatifi Ortağı Beyza Lale, “Biz kooperatif olarak Belçika çikolatası üretiyoruz. Hammaddesini Belçika’dan tedarik ediyoruz. Sütlü, bitter, ruby, portakallı, limonlu, tablet, special ve madlen şeklinde kalıplarımıza döküp, güzel bir şekilde paketleyerek halkımıza sunuyoruz. Çikolatalarımızın özelliği öncelikle el yapımı olması. Koruyucu, katkı maddesi ve glüten içermemesi. Daha çok glütensiz olduğu için tercih ediliyor. Biz 10 arkadaşımızla bu yola başladık. 10 kişi kooperatife üyeyiz. Kuru meyve üretiyoruz, çikolata üretiyoruz ve bu yönde ilerliyoruz. Marketlerde ve internette bulunan online satış platformlarında da bulabilir vatandaşlarımız ürünlerimizi” dedi.

Lale, ürünlerinin hijyenik ortamda ve ilave şeker de olmadan üretildiğini söyleyerek, “Vatandaşlarımızın da bizim çikolatalarımızı tercih etmelerini şu yönden isterim; el yapımı, koruyucu ve katkı içermiyor, glüten yok. Tamamen doğal, şeker ilavesi içermiyor. Yani sağlıklı, hijyen kurallarına uygun üretilmiş oluyor. Biz öncelikle kadınlar olarak çok güçlüyüz. Her şeyin üstesinden gelebileceğimizi düşünüyoruz. Kadınların da bize destek olmasını bekliyoruz. Bizimle çalışmak ve kooperatifimize destek olmak isteyen tüm kadınları ve hemşehrilerimizi bayramda da bize destek olmaları için standımıza bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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İHA

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