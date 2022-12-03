Kadın kooperatifine öğretmenlerden anlamlı destek

Kayseri'nin 16 ilçesi ve il merkezinde kurulan toplam 17 kadın kooperatifinde üretime başlayan kadınlara, öğretmenler şarkı besteleyerek ve klip çekerek destek oldu. 

PAYLAŞ
  • 03.12.2022 11:01
  • Güncelleme: 03.12.2022 11:01
Kadın kooperatifine öğretmenlerden anlamlı destek

Kayseri Valiliği’nin öncülüğünde, Büyükşehir Belediyesi, İlçe Kaymakamlıkları ve Belediyeleri ile Sivil Toplum Kuruluşlarının katılımlarıyla kadın kooperatifleri kuruldu. Kadın kooperatiflerinde, kadınlar üretimin her safhasında, istiridye mantarından çikolataya, halı dokumadan aksesuar çantalarına, Kayseri’nin tanınmış lezzetlerinden mantı üretimine çeşitli gıda malzemelerine kadar birçok farklı türde oluşturdukları ürünlerle boy gösteriyor. 200 kadın üye ile çıkılan yolda, kadın kooperatifleri her geçen gün büyürken, bu  oluşuma anlamlı bir destek de Kayseri’de görev yapan öğretmenlerden geldi.

‘ÖĞRETMENLER ŞARKI BESTELEDİ’

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Emine Baksi’nin sözlerini yazdığı, Müzik Öğretmeni Hakan Koçer’in bestelediği “Üreten Kadınlarla” isimli eser yine Emine Baksi’nin yorumuyla ses buldu. Kadın üretimi ve dayanışmasının vurgulandığı çalışma için bir de klip çekildi. Öğretmenlerin ve kooperatiflere üye kadınların yer aldığı klip, Kayseri denilince ilk akla gelen mekanlardan olan Erciyes Dağı ile başlayıp ilçelerdeki kadın kooperatiflerinden görüntülerle devam etti. Ve yine Kayseri’nin birer doğa harikası olan Kapuzbaşı Şelaleleri ve tarihi Soğanlı Vadisi’ne ait görsellerle zenginleşerek izleyenlere görsel şölen yaşattı.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Vali Çiçek: 'Engellilerimizin bütün zorlukları aşarak elde ettikleri bu başarılar, kuşkusuz her türlü takdire şayandır'

Vali Çiçek: 'Engellilerimizin bütün zorlukları aşarak elde ettikleri bu başarılar, kuşkusuz her türlü takdire şayandır'

Kayserispor'un Antalya kampı başladı

Kayserispor’un Antalya kampı başladı

Onur Bulut'un menajerinde transfer açıklaması

Onur Bulut’un menajerinde transfer açıklaması

Kentsel dönüşümle şehirler yenileniyor

Kentsel dönüşümle şehirler yenileniyor

Zübeyde Hanım Anaokulu, kermes düzenledi

Zübeyde Hanım Anaokulu, kermes düzenledi

Maaşlarını alamayan fabrika işçilerinden suç duyurusu

Maaşlarını alamayan fabrika işçilerinden suç duyurusu

Çok Okunanlar
1
Silahlı kavgada 1'i ağır 2 yaralı

Silahlı kavgada 1’i ağır 2 yaralı

2
Kayserispor, Sivas Belediye hazırlıklarına başladı

Kayserispor, Sivas Belediye hazırlıklarına başladı

3
Gülsoy ve Bulut ailelerinin mutlu günü

Gülsoy ve Bulut ailelerinin mutlu günü

4
Günlük kazancını , SMA hastası Hasan Çınar'a bağışladı

Günlük kazancını , SMA hastası Hasan Çınar’a bağışladı

5
ERÜ Hastaneleri Başhekimi Horozoğlu: 'Diyabet, önlenebilir halk sağlığı sorunudur'

ERÜ Hastaneleri Başhekimi Horozoğlu: 'Diyabet, önlenebilir halk sağlığı sorunudur'

6
Bu kurstan mezun olanlar, daha bilinçli anne baba oluyor

Bu kurstan mezun olanlar, daha bilinçli anne baba oluyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Jandarma ekipleri çok sayıda tüfek ve tabanca ele geçirildi

Jandarma ekipleri çok sayıda tüfek ve tabanca ele geçirildi

Kadın kooperatifine öğretmenlerden anlamlı destek

Kadın kooperatifine öğretmenlerden anlamlı destek

DAHA FAZLA
14 saatte hazırlanıyor, şifa dağıtıyor

14 saatte hazırlanıyor, şifa dağıtıyor

Talas, 'maharetli ellerle' kışa merhaba diyor

Talas, 'maharetli ellerle' kışa merhaba diyor

Büyükşehir'den 16 ilçede 714 muhtara eğitim

Büyükşehir'den 16 ilçede 714 muhtara eğitim

Teknofest yarışmasına katılan gruplara 1.5 Milyon lira destek

Teknofest yarışmasına katılan gruplara 1.5 Milyon lira destek

Jandarmadan Ruhsatsız Silah Operasyonu

Jandarmadan Ruhsatsız Silah Operasyonu