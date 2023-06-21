Kadın Kooperatifleri Fuarı ilgi odağı oldu

Kayseri'de bulunan 22 Kadın Kooperatifi tarafından üretilen ürünlerin sergilendiği ve 16 Haziran 2023 tarihinde açılan Kayseri Kadın Kooperatifleri Fuarı, 25 Haziran Pazar gününe kadar açık kalacak. Vatandaşların fuara ilgisi yoğun. Geride kalan 6 günde 360 bin kişinin fuarı ziyaret ettiği, alışveriş yaptığı açıklandı. Fuarda, kadın kooperatifleri tarafından üretilen yiyecek, içecek, kuruyemiş, halı ve tekstil ürünleri sergileniyor.

Fuara katılımı değerlendiren Kayseri Vali Yardımcısı Adnan Tezcan, “Valimiz Gökmen Çiçek, geldiği ilk günden beri vali yardımcılarıyla, belediye başkanlarıyla, kaymakamlarla, sivil toplum kuruluşlarıyla toplantılar yaptı. Sayın Valimiz kadınlara çok önem verdiğini, kadınların üretimi ve girişimcilik noktasında desteklenmesi gerektiğini, bununla ilgili de kooperatifler kurmamız gerektiğini söyledi. Kayseri’de daha öncesinden kurulmuş olan 5-6 tane kooperatif vardı. Sayın valimiz zamanında da 16 ilçemizde 22 tane Kadın Kooperatifi ve bildiğim kadarıyla tüm Türkiye’de tek olan Engelliler Kooperatifi kuruldu. Sayın valimiz döneminde 23 kooperatif kuruldu. Bu fuarımıza da şu anda 28 tane kooperatifimiz katıldı. Geçtiğimiz Cuma günü saat 14:00’da açılışı yapıldı. Cumartesi ve pazar günü yükseköğretim sınavlarının olmasına rağmen çok büyük bir katılım vardı. Dün ve bugün yine yoğun bir katılım var. Bugüne kadar fuarı ziyaret edenlerin sayısı 357 bin 360 bin civarında. Cuma, cumartesi ve pazarda yoğun bir katılım bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

‘FUARI ZİYARET EDENLERİN EN AZ 700 BİN CİVARINDA OLMASINI TAHMİN EDİYORUZ’

25 Haziran’a kadar fuarı ziyaret edenlerin sayısının 700 bin civarında olmasını tahmin ettiklerini belirten Vali Yardımcısı Tezcan, “Arkadaşlarla yaptığımız projeksiyon ve tahminlere göre fuarı ziyaret edenlerin en az 700 bin civarında olacağını tahmin ediyoruz. Bugüne kadar Kadın Kooperatifi Fuarı'nda toplanan para miktarı ise 1 milyon 500 bin lirayı geçti” şeklinde konuştu.