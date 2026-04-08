Kadın Kooperatifleri Koordinasyon Başkanı Deveci '200 milyondan fazla bir ciroya sahibiz'

Kayseri Valiliği destekleriyle hayata geçirilen Kadın Kooperatifleri sayısı 40’a ulaştı. 600’den fazla kadının çalıştığı kooperatiflerde üretilen ürünler, hem yerel hem de ulusal işletmelerde satışa sunuluyor.

Kooperatifler hakkında bilgiler veren Kayseri Valiliği Kadın Kooperatifleri Koordinasyon Başkanı Sefure Deveci, “Gökmen Çiçek Valimin Kayseri’ye gelişinden itibaren hummalı bir şekilde bir kadın kooperatifleri kurma seferberliği başlamış oldu. Şu an toplamda 40 kadın kooperatifimiz, bir tane de engelliler kooperatifimiz var. Bildiğiniz üzere Engelliler Kooperatifi Türkiye’de ilk ve tek kooperatiftir. 40 kadın kooperatifinde el sanatları, tekstil ve gıda üzerinde hizmet etmektedirler. Şu an 600’den fazla kadın istihdamı sağlamaktayız. 200 milyondan fazla bir ciroya sahibiz. 30 milyonun üstünde bir rakamı da kâr payı olarak dağıttık” açıklamasını yaptı.

Kadın kooperatifleri tarafından üretilen ürünlerin, Atatürk Orman Çiftliği'ne gidiş sürecini anlatan Deveci, “Bu konuda bildiğiniz üzere birçok büyük Türkiye çapındaki market zincirlerine de ürün veriyoruz. Yerel marketlerin zaten hepsinde varız. Sayın Gökmen Çiçek Valimin hayali zaten kadın kooperatifleri ürünlerinin bütün Türkiye ve dünya pazarına açılmasıydı. Ve bize de bir şartı vardı: En kaliteli ürünleri yapmamızı istiyordu. Ürünlerimizin kalitesi ve güzelliği artık tanınır bir hale, tanınır markalar haline geldi. Sağ olsunlar ki Atatürk Orman Çiftliği'nin de dikkatini çekmiş olmalı ve bizimle irtibata geçtiler, ürün talebinde bulundular. Geçen yıldan itibaren Ankara Şeker ve biliyorsunuz diğer farklı şeker fabrikalarına biz çikolata veriyorduk. Fakat artık ürün yelpazemiz gelişti; şu an ilk siparişi geçtiler, aspir yağı olarak da şu an girdik Atatürk Orman Çiftliği raflarına. Bizim için bu Atatürk Orman Çiftliği'nin çok ayrı bir yeri var; çünkü kıymetli Atatürk’ün kurmuş olduğu güzel, nadide, özel bir kurum. Onların raflarında olmak bir Türk vatandaşı olarak, bir Türk üretici olarak bizim için bir gurur verici bir şey. Onun için ben hem oranın yöneticilerine hem de Gökmen Çiçek Valime teşekkür ediyorum ki böyle özel bir kurumda yer aldık” ifadelerini kullandı.