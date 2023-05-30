Kadın kursiyerlerin el emekleri görücüye çıktı

Kocasinan Halk Eğitim Merkezi ve Erciyes 38 Kadın Kooperatifi iş birliği ile Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen sergide kadın kursiyerlerin el emeği göz nuru ürünleri görücüye çıktı.

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  • 30.05.2023 15:52
  • Güncelleme: 30.05.2023 16:11
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Kadın kursiyerlerin el emekleri görücüye çıktı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Halk Eğitim Merkezi ve Erciyes 38 Kadın Kooperatifi iş birliği ile Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen sergide kadın kursiyerlerin el emeği göz nuru ürünleri görücüye çıktı.

Kayseri Öğretmenevi’nde düzenlenen serginin açılışına Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Adnan Göllüoğlu, Kocasinan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ziya Kılıç, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Erciyes 38 Kadın Kooperatifi Başkanı İlknur Daloğlu, protokol üyeleri ve kursiyerler katıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol üyeleri sergiyi gezerek, ürünler hakkında bilgi aldı.

Bu kursların önemli fırsatlar olduğunu söyleyen Kocasinan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ziya Kılıç, “Bu sergimiz ‘Hayat Boyu Öğrenme Haftası’ etkinlikleri çerçevesinde Erciyes 38 Kadın Kooperatifi ile birlikte açtığımız el sanatları kursu ürünleri. Bu ürünler yaklaşık 15 kursiyerimiz tarafından yıl boyu çalışılan ürünler. Ayrıca burada 500’e yakın bir çalışma söz konusu ve kadın kooperatifini destekleyerek aile ekonomilerine katkıda bulunmak amacıyla onlarla birlikte iş birliği yaptığımız bir çalışma. Bu kurslar önemli bir fırsat ve hanımlarımızı buraya davet ediyoruz. Halk eğitim kurlarının kapısı herkese açık” dedi.

Erciyes 38 Kadın Kooperatifi Başkanı İlknur Daloğlu da, “Kooperatifimizin kuruluşundaki ana amacı atık ürünlerden ileriye dönük objeler, malzemeler ve kullanıma dönük çalışmalar yapmak. Buradaki eserleri tek tek saydığımız zaman 500’ü 600’ü geçer. Branş olarak da burada el sanatları, ev tekstili, el nakışı branşlarında işlerimiz var. Bu sergi 2 gün devam edecek. Boş vakitlerini değerlendirmek isteyen hanımların boş durmamaları, üretime yönelik çalışmaları, çalışıp para kazanmalarını ve özellikle ev hanımlarının istihdama yönelik çalışmaları için kooperatifi kurduk. Aldığımız ürünlerimizi hangi branşta olursa olsun o konuda bilgi sahibi olan, üretim yapmış arkadaşlarımıza veriyoruz. Hem onlar para kazanıyor hem de kooperatif olarak biz para kazanıyoruz” ifadelerini kullandı.

2 gün sürecek olan sergide el emeği göz nuru ürünler vatandaşların beğenisine sunulacak.

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İHA

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