Kadın Motokuryeye Yol Verme Dayağı

Kayseri'nin Talas ilçesindeki TOKİ bölgesinde otomobil sürücüsü ile motokurye kadın arasında yol verme kavgası çıktı.

Olay, Talas ilçesi TOKİ bölgesinde meydana geldi. Otomobil sürücüsü ile motokurye kadın arasında yol verme nedeniyle kavga çıktı. Otomobilden inen yolcu kadın motokurye kadını darp etti. Daha sonra otomobil sürücüsü de araçtan inerek motokurye kadına saldırdı. 
Yaşanan darp olayının hemen ardından kadının yakını devreye girerek kadın motokuryeye saldıran sürücüye  araçta müdahale etti. 
İlk bakışta karşılıklı yol verme tartışması gibi görünen olayın, araçta bulunan bir kadın ve bir erkeğin saldırısı sonrası büyüdüğü ortaya çıktı. Olay motosiklet sürücüsünün kask kamerasına saniye saniye kaydedildi.

