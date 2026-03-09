'Kadın ve Sanat' sergisi Arkeoloji Müzesi'nde ziyaretçilere açıldı

  • Haberler
Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Türk Kadınlar Birliği Kayseri Şubesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen 'Kadın ve Sanat' sergisi açılışında konuşan Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, 'Kadın ressamların uzun bir süreçte yapmış olduğu, ortaya koymuş olduğu emekler var. 112 eser mevcut ve yaklaşık 3 gün boyunca açık olacak' dedi.

Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Türk Kadınlar Birliği Kayseri Şubesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla “Yağlı Boya Resimleri” ve kadın fotoğrafçıların kadın gözüyle çektikleri fotoğraflardan oluşan “Kadın ve Sanat” sergisi Kayseri Arkeoloji Müzesi Sergi Salonu’nda  9-11 Mart tarihleri arasında ziyaretçilere açıldı.

Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, “Kadın ressamların uzun bir süreçte yapmış olduğu, ortaya koymuş olduğu emekler var. 112 eser mevcut ve yaklaşık 3 gün boyunca açık olacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tek bir güne sığdırmadan hafta boyunca gerçekleştirilecek etkinlikler de planlandı” diye konuştu.

Türk Kadınlar Birliği Kayseri Şube Başkanı Ayşe Uzunlu ise, “Burada kadınların hayatın her alanında var olurken sadece bir birey olarak yaşamıyorlar. Kadınlar girişimleri, sabırları, gücüyle ve üretkenliğiyle bir hikaye yazıyorlar. Çoğu zaman sorunları, dertleri, sevinçleri anlatmaya kelimeler yetmez. Ama bir renk ışıldaması, bir ışığın yansıması, kareye hapsedilen bunlar kadınların iç dünyalarını çok güzel yansıtıyor. 8 Mart acı bir günle başlamış, anlarla başlamış. Ve bizim her zaman hatırlamamız gereken, kadınların haklarını zor elde ettiği günler için anma günüdür. Ama bu aynı zamanda kadınların gücünün başarısının da gündeme getirildiği günlerdir. Kadınlarımızı da bilgilendirmek üzere yarın bir kültür gezisi yapacağız. Bu anlamda tarihimize sahip çıkmak da bizim için çok önemli” şeklinde konuştu.

