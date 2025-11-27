Kadına kalkan el kırıldı: Tüfeği ile yakalandı
Kayseri'de Melikgazi Demokrasi Mahallesi'nde meydana gelen cinayet ile ilgili polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli A.A.(41) yakalandı.
Olay, bugün Melikgazi ilçesi Demokrasi Mahallesi’nde meydana geldi. A.A. isimli şahsın silahlı saldırısına uğrayan E.H.(33) yaşamını yitirdi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Melikgazi Demokrasi Mahallesi’nde meydana gelen "Kasten Öldürme" olayına yönelik olarak şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
P.A.(40) isimli şahsın eşi A.A.(41) ile birlikte olay yerine gittikleri, bahse konu olayı A.A.(41) isimli şahsın gerçekleştirildiği belirlendi. A.A.(41) ile P.A.(40) isimli şahıslar suça konu tüfek ile birlikte ekipler tarafından yakalanırken A.A.(41) isimli şahıs “Kasten Öldürme” suçundan çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. P.A.(40) isimli şahıs hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı verilirken adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.