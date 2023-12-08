Kadına Şiddet Mahkumu Cezaevinde Kendini Astı

Kayseri'de tutuklu bir kişi, cezaevinde kendini iple asarak intihar etti.

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  • 08.12.2023 14:15
  • Güncelleme: 08.12.2023 14:20
Kadına Şiddet Mahkumu Cezaevinde Kendini Astı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de tutuklu bir kişi, cezaevinde kendini iple asarak intihar etti.

Edinilen bilgi ve iddiaya göre, Melikgazi ilçesinde bulunan Kayseri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda meydana gelen olayda, "kadına karşı basit yaralama" suçundan tutuklu bulunan Osman E. (29), kendini iple astı. Durumun fark edilmesi üzerine cezaevinde bulunan sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Cezaevin giren polis ekipleri de inceleme yaptı. Osman E.’nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA

Kayseri Gündem
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