Kadına şiddeti savunan yayıncı yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından bir yayında 'Mutlu evliliğin sırrı nedir?' sorusuna 'Kadını İyice Dövmek' şeklinde cevap veren şahıs hakkında yapılan çalışmalarda Şüpheli İ.Ö.(41) yakalandı hakkında 'Suç işlemeye tahrik' suçundan gerekli adli işlemler başlatıldı.

Kadına şiddeti savunan yayıncı yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sanal devriye esnasında tespiti yapılan bir yayında “Mutlu evliliğin sırrı nedir?” sorusuna “Kadını İyice Dövmek” şeklinde cevap veren şahıs hakkında yapılan çalışmalarda; Şüpheli İ.Ö.(41) yakalandı hakkında “Suç işlemeye tahrik” suçundan gerekli adli işlemler başlatıldı.

Haber Merkezi

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