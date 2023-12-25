Kadınlar 2. Lig: Kılıçaslan Yıldızspor: 0 - Yakacık Gençlerbirliğispor: 0
Kadınlar 2. Ligi C Grubu'nda ligin 5. haftasında Kılıçaslan Yıldızspor evinde oynadığı maçta Yakacık Gençlerbirliği ile golsüz berabere kaldı.
- 25.12.2023 08:54
- Güncelleme: 25.12.2023 08:54
Kadınlar 2. Ligi C Grubu’nda ligin 5. haftasında Kılıçaslan Yıldızspor evinde oynadığı maçta Yakacık Gençlerbirliği ile golsüz berabere kaldı.
Stat: Sümer Stadı
Hakemler: Hacı Güverti, Şule Öztürk, Merve Nur Topaktaş
Kılıçaslan Yıldızspor: Senem Servet İnci, Fatma Acıpınar, Esra Kılıçkaya, Merve Naz Turhan, Gülay Bölükbaşı, Pınar Çeri, Zeynep Hekimhan, (Ceyda Doğan dk. 54), Emine Aysel, (Aysu Yılmaz dk. 70), Gülbahar Yıldız, Merve Fırtına, Fatma Yaren Akin, (Edanur Yiğit dk. 54)
Yakacık Gençlerbirliğispor: Elif Naz Özcan, Sedanur Turhal, Zeynep Şevval Çetindaş, Kübra Yağmur Arslan, Ezel Göçmen, Semanur Kabakcı, Fatmanur Yazar, Yeşim Aksu, (Elif Naz Yılmaz dk. 46), Leyla Bostancı, Ebrar Nisa Demirel, Elif Birgül Gözgücü, (Hamide Naz Demir dk. 46)