Kadınlar, 81 ilde Gazze için Sessiz Çığlık eylemi yapılacak

Gazze'de yaşanan insanlık dramının yıl dönümünde, AK Parti Kadın Kolları ülke genelinde eş zamanlı olarak Sessiz Çığlık etkinliği düzenliyor.

Gazze’de yaşanan insanlık dramının yıl dönümünde, AK Parti Kadın Kolları ülke genelinde eş zamanlı olarak Sessiz Çığlık etkinliği düzenliyor. Etkinlik kapsamında Türkiye’nin 81 ilinde olmak üzere 6 Ekim Pazartesi günü saat 12.00’de Kayseri Cumhuriyet Meydanı vatandaşlar bir araya gelecek. Etkinlikte Gazze’de yaşanan zulme dikkat çekilmesi amaçlanıyor.

Haber Merkezi

