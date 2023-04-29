Kadınlar bekarlık soyadıyla evliliğini yürütebilecekler

AYM’nin verdiği Medeni Kanun'un 187'nci Maddesi'nde bulunan hükmün iptal kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Böylece kadınlar eşlerinin soyadı ile evlilik sürdürme zorunluluğunda olmayacak. 9 ay sonra yürürlüğe girecek kararla kadınlar bekarlık soyadı ile evlilik yürütebilecekler.

Hukukçu Zekican Öztürk, AYM’nin bu kararını değerlendirdi. Soyadı zorunluluğu iptal kararının kadın erkek eşitliğini sağlamak amacıyla alındığı yorumun yapan Öztürk, “Soyadının kadının kimliği ile kişiliğinin bir parçasını oluşturduğu, kadının evlenmeden önceki soyadını tek başına kullanmasındaki engelin meşru bir amacının olmadığı, erkeğin doğumla kazandığı soyadını ömrü boyunca taşıması mümkün iken kadına bu hakkın tanınmamasının eşitlik ilkesiyle bağdaşmadığı gerekçeleriyle itiraz edilmiş ve iptali talep edilmiştir. Anayasa 10. Madde herkesi kanun önünde eşit kabul etmekle hukuksal bir eşitliği düzenlemiştir. Madde açıkça cinsiyet nedeniyle kimsenin ayrım görmeyeceğini belirtmiş, bu eşitliği anayasa altında düzenlemiştir. Örneğin evlenme halinde soyadı taşıma durumu erkek ve kadın için aynı durumdur. Evlenen iki taraf olay ise evlenmektir. Ancak aynı olaya farklı muamele uygulanmaktadır. Yani evlenen erkek tek başına soyadını taşıyabilirken kadın tek başına taşıyamamaktadır. Anayasa Mahkemesi kararı incelemesini tam olarak bu durum için yaptı. Eğer ki aynı veya benzer durum var ise farklı muamele uygulanması durumu eşitliğe aykırı olacaktır” ifadelerini kullandı.

‘ÇOCUK, ANA VE BABA EVLİ İSE AİLENİN SOYADINI TAŞIR’ HÜKMÜ DE ETKİLENECEKTİR’

Karar kapsamında çocuğun soy ismi durumunun da etkileneceğini belirten Hukukçu Öztürk, “Bu karar bugünden itibaren 9 ay sonra yürürlüğe girecek bir karardır. Ayrıca iptal edilen bu karar aslında tek başına bir karar da değildir. TMK Madde 321'de Soybağının hükümleri kısmında ‘Çocuk ana ve baba evli ise ailenin soyadını taşır’ ifadesiyle düzenlenmiş hükmü de etkileyecektir. Burada artık bir aile soyadı mı olacak? Bu karar oyçokluğu ile alınmış bir karar olup karşı oylardan bir tanesinde ‘Taraflara içlerinden birinin soyadını veya bunun dışında bir adı ortak soyadı olarak belirleme imkanının tanıması ya da ortak soyadının eşlerin evlenmeden önceki soyadlarının birleşiminden oluşacağının öngörülmesi de mümkündür’ ifadeleri kullanılmıştır. İlerleyen günlerde iptal edilen bu maddenin ne şekilde düzenleneceği ve neleri içereceği görülecektir” diye konuştu.