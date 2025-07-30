Kadınlar, Erkeklerden 5,2 Yıl Daha Uzun Yaşıyor

TÜİK verilerine göre kadınların erkeklerden 5,2 yıl daha uzun yaşadığı görüldü. Türkiye'de 2021-2023 döneminde erkeklerde doğuşta beklenen yaşam süresi 74,7 yıl, 2022-2024 döneminde ise 75,5 yıl olarak kaydedildi. Kadınlarda ise bu süre 80 yıl iken, 80,7 yıla ulaştı. Genel olarak kadınlar, erkeklerden daha uzun süre yaşamaktadır ve aralarındaki fark 5,2 yıldır.

Beklenen Yaşam Süresi İstatistikleri

- 15 Yaşındaki Bireyler:

- Ortalama kalan yaşam süresi: 64,3 yıl

- Erkekler: 61,7 yıl

- Kadınlar: 66,9 yıl

- 30 Yaşındaki Bireyler:

- Ortalama kalan yaşam süresi: 49,9 yıl

- Erkekler: 47,5 yıl

- Kadınlar: 52,3 yıl (Fark: 4,8 yıl)

- 50 Yaşındaki Bireyler:

- Ortalama kalan yaşam süresi: 30,9 yıl

- Erkekler: 28,6 yıl

- Kadınlar: 33,1 yıl

- 65 Yaşındaki Bireyler:

- Ortalama kalan yaşam süresi: 18 yıl

- Erkekler: 16,3 yıl

- Kadınlar: 19,6 yıl (Fark: 3,3 yıl)

Bu TÜİK verileri, Türkiye'de kadınların yaşam sürelerinin erkeklerden genel olarak daha uzun olduğunu göstermektedir.