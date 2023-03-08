Kadınlar Gününde çiçekçilerde yoğunluk

Kayseri’de, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle birçok kişi, hediye arayışına girdi. Kadınların mutluluğunu düşünenler, genellikle özel günlerde en çok tercih edilen karanfil, gül ve bukete yöneldi. Sabah saatlerinde çiçekçilerde başlayan yoğunluk ürünlerin tükenmesine kadar ulaştı.

Özel günde işlerin yoğun olduğunu belirten Çiçekçi Erdem Sarı, çiçeklerin Kayseri’de diğer şehirlere göre daha uygun olduğunu vurguladı. Kadınların şiddetsiz daha güzel bir dünyada yaşamasını dileyen Sarı, “Bugün dünya kadınlar günü olduğu için çiçekler hazırlıyoruz. Siparişlerimiz var, yoğun bir tempoyla çalışıyoruz. Siparişlerimizi yetiştirmeye çalışıyoruz. Geçen seneye göre çiçeklerde artış var ama çok aşırı değil. Geçen sene gül 30-40 lira bandındaydı. Bu senede paketli 1 tane gül 40-50 lira civarında. Biraz piyasa yükseldi. Fiyatlar insanlara yüksek geliyor. Alım gücüne göre çiçek fiyatları kimine fazla geliyor, kimine de normal. Çiçekler diğer şehirlere göre Kayseri’de uygun. Müşteri gelip diyor, ‘İstanbul’da biz 1 gülü 70 liraya alıyoruz diyor. Deprem bütün sektörü etkilediği gibi bizim sektörü de etkiledi ama yine de çok şükür iyi işlerimiz. Kadınların şiddetsiz daha güzel bir dünyada yaşamasını diliyorum. Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyoruz” şeklinde konuştu.