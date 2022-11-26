16 İlçede Kadınlar kooperatiflerle güçleniyor

Kayseri'de kadınlar, 16 ilçede açılan kadın kooperatiflerinde ürettikleri ürünleri satarak ev ekonomilerine katkı sağlıyor. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 'Kayserili kadınların birlikte çalışması sonucunda kısa sürede sonuç aldığımızdan dolayı çok mutluyuz' dedi.

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  • 26.11.2022 12:02
  • Güncelleme: 26.11.2022 12:45
16 İlçede Kadınlar kooperatiflerle güçleniyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de kadınlar, 16 ilçede açılan kadın kooperatiflerinde ürettikleri ürünleri satarak ev ekonomilerine katkı sağlıyor. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “Kayserili kadınların birlikte çalışması sonucunda kısa sürede sonuç aldığımızdan dolayı çok mutluyuz” dedi.

Vali Gökmen Çiçek’in kentte göreve başlamasıyla beraber belediyeler ve kaymakamlıklar öncülüğünde 16 ilçede kadın kooperatif kuruldu. Gıdadan, tekstile onlarca ürünün üretildiği kooperatiflerde çalışan kadınlar, el emeği göz nuru ürünlerini satarak ev ekonomilerine de katkı sağlıyor. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de, Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan ve Melikgazi Belediye Başkanı Mutafa Palancıoğlu ile birlikte, Melikgazi ilçesinde kurulan Kardelen Güçlü Kadınlar Kooperatifi’nde incelemelerde bulundu. Burada açıklamalarda bulunan Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan, “Bu kooperatifimizin yer temini, siparişleri, iş yapımı ve makine desteği konusunda kaymakamlığımız ve Melikgazi Belediyemizle birlikte güzel bir iş birliği yaparak kooperatifleşmek isteyen kadınlarımızı burada bir araya getirdik. Güzel işler yapmaya başladılar. İnşallah daha güzel şeyleri hep beraber yapacağız. Başkanımız yer temin etti, kadınlarımız el emeklerini burada satışa sundular. Melikgazi olarak biriz ve beraberiz. Her zaman daha güçlü olacağız” dedi.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da, “Valimiz Kayseri’ye geldiği günden beri kadın kooperatiflerine çok önem veriyor. Bu çerçevede tüm ilçelerimizde kooperatif kurdurdu. Melikgazi’de kurulan Kardelen Güçlü Kadınlar Kooperatifi vasıtasıyla burada sipariş usulü ve büyük hacimli üretimler yapılacak. Nüfusu yoğun olan bir bölgede olduğumuz için buraya katılan kadınlarımızın sayısı artıyor. Yan taraftaki yeri de buraya tahsis ettik. Dolayısıyla buraya yeter ki üreten kadınlarımız gelsinler, üretim yapsınlar ve ev ekonomisine katkı sunsunlar. Biz de belediye olarak kaymakamlığımızla birlikte elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz” şeklinde konuştu.

“Kayserili kadınların birlikte çalışması sonucunda kısa sürede sonuç aldığımızdan dolayı çok mutluyuz”

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise, “Kayseri’nin tüm ilçelerinde ve merkezde kadın kooperatifleri kurduk. Özellikle belediye başkanlarının, kaymakamların ve fedakar Kayserili kadınların birlikte çalışması sonucunda kısa sürede sonuç aldığımızdan dolayı çok mutluyuz. Çok kısa süre içerisinde kurulan 17 kadın kooperatifi, ürünlerin hemen üretilmeye başlanması, satışa sunulması ve kurumsallaşmaya başlanması bizi çok mutlu ediyor. Melikgazi de bu çerçevede bizim en önemli merkezlerimizden biri olacak. Melikgazi hepimizin bildiği gibi Kayseri’mizin gözbebeğidir” ifadelerini kullandı.

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İHA

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